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    Адам Яндиев подписан в UFC и выступит на турнире в Москве

    Теги UFC Адам Яндиев Бокс/MMA/UFC

    Российский боец ММА Адам Яндиев сообщил, что подписал контракт с UFC.

    «Горд сообщить, что выступлю на UFC в Москве 15 сентября. Для меня будет честью представлять свою страну, семью и всех, кто в меня верил.

    Особенно хочу поблагодарить моих наставников Витора Белфорта и Густаво Ласерда (экс-чемпион UFC и его менеджер – Sports.ru) за то, что воплотили мою мечту. Тяжелая работа принесла свои плоды. И я не забуду Дэйну Уайта и Мика Мейнарда за то, что приняли меня», – написал Яндиев в инстаграме.

    В ММА Адам провел 9 боев и во всех победил досрочно. Первый турнир UFC в Москве возглавит бой Марка Ханта и Алексея Олейника.

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