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    UFC утвердила бой Алексея Олейника против Марка Ханта на турнире в Москве

    Теги UFC Марк Хант Алексей Олейник тяжелый вес (MMA) Бокс/MMA/UFC

    Российский тяжеловес UFC Алексей Олейник встретится с новозеландцем Марком Хантом в главном бою на первом турнире промоушена в Москве. Поединок возглавит главный кард вечера.

    Алексей Олейник выиграл 56 боев в ММА при 11 поражениях и одном ничейном результате. У Марка Ханта 13 побед, 12 поражений, одна ничья, еще один бой был признан несостоявшимся.

    «У российских спортсменов очень высокий уровень, я сам когда-то боролся с одним из величайших российских бойцов, Федором Емельяненко. Думаю,Олейник, как и я, будет вести жесткий бой, но я обещаю полностью выложиться. Так что, если он переживет второй-третий раунд, его ждет долгая ночка. Я выиграю этот бой за счет своей техники и стиля борьбы», – сказал Хант.

    «Если я не упаду после удара Ханта, тогда ему будет трудно вырваться из моих рук. Я рад, что войду в историю российского ММА, став хэдлайнером на первом турнире UFC в Москве. Фанаты ждут легендарное событие – и они это получат», – заявил Олейник.

    Первый турнир UFC в Москве пройдет 15 сентября в московском спорткомплексе «Олимпийский».

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