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    Хабиб Нурмагомедов: «Никогда не выбирал соперников и сейчас не собираюсь этого делать»

    Теги UFC Эдди Альварес легкий вес (MMA) Дастин Порье Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Тони Фергюсон Кевин Ли Бокс/UFC/MMA

    Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что он готов подраться с любым претендентом.

    «Легкий дивизион всегда был самым конкурентным в UFC. На данный момент ситуация очень накаленная: есть Конор, есть Тони, есть Порье, Ли и Альварес, каждый из них хорош по-своему. С любым из них получится хороший, конкурентный бой.

    Я никогда не выбирал себе соперников, дрался с теми, кого мне предлагали. И сейчас тем более не собираюсь выбирать соперника.

    Собираюсь вернуться в ноябре или в декабре. Какое решение примет UFC – то и приму», – написал Нурмагомедов.

    Хабиб Нурмагомедов завоевал пояс чемпиона 7 апреля на UFC 223, победив Эла Яквинту.

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