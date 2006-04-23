Хабиб Нурмагомедов: «Никогда не выбирал соперников и сейчас не собираюсь этого делать»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что он готов подраться с любым претендентом.

«Легкий дивизион всегда был самым конкурентным в UFC. На данный момент ситуация очень накаленная: есть Конор, есть Тони, есть Порье, Ли и Альварес, каждый из них хорош по-своему. С любым из них получится хороший, конкурентный бой.

Я никогда не выбирал себе соперников, дрался с теми, кого мне предлагали. И сейчас тем более не собираюсь выбирать соперника.

Собираюсь вернуться в ноябре или в декабре. Какое решение примет UFC – то и приму», – написал Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов завоевал пояс чемпиона 7 апреля на UFC 223, победив Эла Яквинту.