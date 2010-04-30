Яна Куницкая о российских болельщиках: «Разве нормальный человек будет поливать грязью соотечественника, который стал чемпионом UFC?»

Боец UFC Яна Куницкая считает, что российские болельщики плохо поддерживают своих бойцов.

«Мне кажется, российские бойцы ММА имеют худшую поддержку со стороны соотечественников. Если вы откроете инстаграм Хабиба, весь негатив будет именно на русском языке. Меня очень радуют мои поклонники – столько приятных слов и поддержки ежедневно. Но бывает и очень неприятные вещи пишут. И, как ни странно, 100 процентов этих сообщений именно от россиян.

И вот сейчас Федор... Страшно читать. Это, наверное, от зависти? Разве нормальный человек будет поливать грязью соотечественника, который, к примеру, только что стал чемпионом UFC?» – написала Куницкая.

Яна Куницкая провела в UFC один бой, проиграв техническим нокаутом Крис Сайборг.