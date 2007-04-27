Александр Емельяненко: «Пожелаю Федору удачи перед боем с Миром»

Младший брат Федора Емельяненко Александр сказал, что пожелает ему удачи перед боем с Фрэнком Миром.



«Пожелаю Федору удачи перед поединком. После боя тоже попробую связаться. Но у него сейчас телефон наверняка отключен, чтобы никто не докучал. Я тоже перед боем так делаю. Более того, если кто-то спрашивает, в какой гостинице я остановился, – не отвечаю. Иначе на следующий день весь первый этаж отеля будет заполнен моими знакомыми. И все будут смотреть с таким выражением лица, мол: «Уделишь мне внимание?» А мне не до этого – я к бою готовлюсь. Уверен, что сейчас телефон у Федора отключен. Но смс напишу, пожелаю удачи.

Он в любом случае фаворит – перед каждым боем. Другое дело, я сейчас не знаю, в какой именно форме Федор находится. Я с ним очень давно не тренировался, не знаю, каковы его нынешние физические и технические возможности. Об этом лучше спрашивать у спарринг-партнеров Федора, у его тренеров или у него самого», – сказал Александр.



Бой Федора Емельяненко и Фрэнка Мира пройдет 29 апреля в рамках Гран-при тяжеловесов Bellator.



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