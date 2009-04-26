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    Фрэнк Мир: «Нельзя вести себя как мудак, как это делает Федор, когда не хочет давать интервью»

    Теги Фрэнк Мир Федор Емельяненко Bellator Бокс/UFC/MMA

    Бывший чемпион UFC Фрэнк Мир раскритиковал Федора Емельяненко за нежелание общаться с прессой.

    «Давать интервью по четыре раза на день – не самое приятное занятие. Но нужно думать о болельщиках, ведь они хотят тебя услышать. Ты не можешь вести себя как мудак, как это делает Федор, который просто не хочет давать интервью.

    По этой же причине у Федора были проблемы с продажами трансляций, заполнением арен. Он великий боец и хороший человек – уважительный, спокойный. Но он не пускает людей в свою жизнь, мы не знаем, каков он. 

    Поэтому UFC и не стала соглашаться на сумму, которую просил Федор. Они посмотрели на цифры турнира Affliction, который собрал 110 тысяч платных трансляций. Когда Деметриус Джонсон собрал 250 тысяч, UFC назвала турнир худшим в истории. Но это в два раза больше, чем собирал Федор. Вот почему мы должны общаться с медиа», – сказал Мир.

    Бой Федора Емельяненко и Фрэнка Мира пройдет 28 апреля в рамках Гран-при тяжеловесов Bellator.

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