Команда Поветкина отсудила у команды Уайлдера 4,3 млн долларов

Суд Нью-Йорка обязал команду чемпиона WBC Деонтея Уайлдера выплатить команде Александра Поветкина 4,3 миллиона долларов, которые были заморожены на эскроу-счете после отмены поединка боксеров.



Бой Уайлдера и Поветкина должен был пройти в мае 2016-го, но россиянина отстранили из-за следов мельдония в организме. В 2017 году боксера оправдали, а сторона Поветкина подала в суд на сторону Уайлдера.



«Хотелось бы сказать, что этим решением поставлена точка в споре между Уайлдером и Поветкиным. Но нет. Спор еще продолжается, хотя решение Федерального окружного суда южного округа Нью-Йорка, безусловно, можно считать победой. Почему? Да потому, что стороне Уайлдера суд отказал во всех требованиях, а стороне Поветкина присудил 4,3 млн долларов, это денежные средства, замороженные на эскроу-счете после отменённого в мае 2016 года боя между Поветкиным и Уайлдером», – говорится в пресс-релизе адвокатского бюро, представляющего интересы Поветкина.



Бюро также сообщает, что команда Поветкина будет требовать от команды Уайлдера опровержения клеветы и денежной компенсации ущерба репутации боксера.