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    Энтони Джошуа: «Меня не интересует Поветкин. Хочу драться с Уайлдером»

    Теги WBA Александр Поветкин тяжелый вес Деонтей Уайлдер Энтони Джошуа Бокс/UFC/MMA Бокс Профи

    Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что в ближайшем бою не хочет защищать титул против обязательного претендента Александра Поветкина.

    «Меня сейчас не интересует Поветкин – хочу драться с Уайлдером. С другой стороны, я не хочу, чтобы у меня отнимали пояс. Надеюсь, обязательную защиту против Поветкина получится перенести на вторую половину 2018 года.

    Никаких сомнений. Я хочу драться с Уайлдером. Он жаловался, что я избегаю его. Но я просто всегда сосредоточен на ближайшем сопернике. Теперь я сосредоточен на Уайлдере. Мы предложим его команде крутые условия боя. Можете не сомневаться: они примут их», – сказал Джошуа.

    На прошлой неделе WBA санкционировала защиту титула Энтони Джошуа против Александра Поветкина. На переговоры сторонам отводилось 30 дней.

    Поветкин может подраться с Джошуа. Но этот бой не нужен боксу

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