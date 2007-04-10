Энтони Джошуа: «Меня не интересует Поветкин. Хочу драться с Уайлдером»

Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что в ближайшем бою не хочет защищать титул против обязательного претендента Александра Поветкина.

«Меня сейчас не интересует Поветкин – хочу драться с Уайлдером. С другой стороны, я не хочу, чтобы у меня отнимали пояс. Надеюсь, обязательную защиту против Поветкина получится перенести на вторую половину 2018 года.

Никаких сомнений. Я хочу драться с Уайлдером. Он жаловался, что я избегаю его. Но я просто всегда сосредоточен на ближайшем сопернике. Теперь я сосредоточен на Уайлдере. Мы предложим его команде крутые условия боя. Можете не сомневаться: они примут их», – сказал Джошуа.

На прошлой неделе WBA санкционировала защиту титула Энтони Джошуа против Александра Поветкина. На переговоры сторонам отводилось 30 дней.

Поветкин может подраться с Джошуа. Но этот бой не нужен боксу