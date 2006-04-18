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    Сергей Ковалев летом встретится с Элейдером Альваресом. Маркуса Брауна обвиняют в домашнем насилии

    Теги полутяжелый вес Сергей Ковалев Бокс/UFC/MMA

    Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев получил нового соперника. Летом российский боксер встретится с колумбийцем Элейдером Альваресом.

    Поединок будет показан на телеканале HBO, но дата и место проведения боя пока неизвестны.

    Изначально Ковалев должен был подраться с американцем Маркусом Брауном в июле. Однако за последние четыре месяца Браун дважды был арестован за домашнее насилие. Слушание по его делу пройдет 19 апреля. 

    34-летний Элейдер Альварес  – чемпион WBC Silver в полутяжелом весе и обязательный претендент на полноценный титул WBC, которым владеет Адонис Стивенсон. На профессиональном ринге Альварес выиграл все 23 боя.

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