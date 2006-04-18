Сергей Ковалев летом встретится с Элейдером Альваресом. Маркуса Брауна обвиняют в домашнем насилии

Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев получил нового соперника. Летом российский боксер встретится с колумбийцем Элейдером Альваресом.

Поединок будет показан на телеканале HBO, но дата и место проведения боя пока неизвестны.

Изначально Ковалев должен был подраться с американцем Маркусом Брауном в июле. Однако за последние четыре месяца Браун дважды был арестован за домашнее насилие. Слушание по его делу пройдет 19 апреля.

34-летний Элейдер Альварес – чемпион WBC Silver в полутяжелом весе и обязательный претендент на полноценный титул WBC, которым владеет Адонис Стивенсон. На профессиональном ринге Альварес выиграл все 23 боя.