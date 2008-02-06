Усик о желании Федерации бокса РФ провести бой в России: «Мне без разницы, где выигрывать»

Украинский чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO и WBC Александр Усик прокомментировал желание Федерации бокса РФ провести финальный бой Всемирной боксерской суперсерии в России.

«Мне без разницы, где выигрывать. Наверное, это не совсем честно и объективно, но как Бог даст, так и будет. Для меня не имеет значения, куда ехать, везде буду костьми ложиться, но делать свое любимое дело.

Давайте пока подождем, пускай объявят, где это будет происходить, а когда мы узнаем точную дату боя, тогда и будем планировать свой тренировочный график.

Понятно, что будут раскачивать, однозначно будут это делать, и от этого никуда не уйдешь, но я изменю это. Это не будет политикой, это будет боксом!

Мне не нужна политика, потому что в ней слишком много грязи, которая меня не устраивает. Меня устраивает спорт – бокс», – сказал Усик.

Мурат Гассиев встретится с Александром Усиком 11 мая в Саудовской Аравии. Победитель получит приз Мохаммеда Али, 10 миллионов долларов и объединит все пояса в тяжелом весе.



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