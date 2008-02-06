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    Усик о желании Федерации бокса РФ провести бой в России: «Мне без разницы, где выигрывать»

    Теги Федерация бокса России Александр Усик политика Мурат Гассиев

    Украинский чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO и WBC Александр Усик прокомментировал желание Федерации бокса РФ провести финальный бой Всемирной боксерской суперсерии в России.

    «Мне без разницы, где выигрывать. Наверное, это не совсем честно и объективно, но как Бог даст, так и будет. Для меня не имеет значения, куда ехать, везде буду костьми ложиться, но делать свое любимое дело.

    Давайте пока подождем, пускай объявят, где это будет происходить, а когда мы узнаем точную дату боя, тогда и будем планировать свой тренировочный график.

    Понятно, что будут раскачивать, однозначно будут это делать, и от этого никуда не уйдешь, но я изменю это. Это не будет политикой, это будет боксом!

    Мне не нужна политика, потому что в ней слишком много грязи, которая меня не устраивает. Меня устраивает спорт – бокс», – сказал Усик.

    Мурат Гассиев встретится с Александром Усиком 11 мая в Саудовской Аравии. Победитель получит приз Мохаммеда Али, 10 миллионов долларов и объединит все пояса в тяжелом весе.

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