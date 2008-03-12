Боб Арум: «Я не знаю, состоится ли бой Пакьяо с Матиссе. Нам не положили деньги на стол»

Промоутер Боб Арум опроверг информацию, что Мэнни Пакьяо стал свободным агентом.

«Пакьяо на контракте, но я не могу согласовать с ним некоторые детали. Все, что могу сказать: Мэнни на долгосрочном контракте с Top Rank, и я не знаю, когда этот контракт подойдет к концу.

Я не знаю, состоится ли бой с Матиссе. Пока нам не положили деньги на стол. Если не будет деньги – бой не состоится. Лагерь Пакьяо ждет этого. Этот поединок будет возможен, когда появятся деньги. Мы собираемся подключиться – мы занимаемся вопросами логистики и трансляции боя. Обсуждение начнется, когда встреча будет официально подтверждена. Транслировать бой будет ESPN. Я знаю, о какой сумме идет речь. Но пока не буду ее называть», – сказал Арум.

Мэнни Пакьяо планирует подраться против Лукаса Матиссе 24 июня в Малайзии. Официально бой еще не объявлен.