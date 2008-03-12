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    Боб Арум: «Я не знаю, состоится ли бой Пакьяо с Матиссе. Нам не положили деньги на стол»

    Теги Мэнни Пакьяо Боб Арум Top Rank Лукас Мартин Маттиссе

    Промоутер Боб Арум опроверг информацию, что Мэнни Пакьяо стал свободным агентом.

    «Пакьяо на контракте, но я не могу согласовать с ним некоторые детали. Все, что могу сказать: Мэнни на долгосрочном контракте с Top Rank, и я не знаю, когда этот контракт подойдет к концу.

    Я не знаю, состоится ли бой с Матиссе. Пока нам не положили деньги на стол. Если не будет деньги – бой не состоится. Лагерь Пакьяо ждет этого. Этот поединок будет возможен, когда появятся деньги. Мы собираемся подключиться – мы занимаемся вопросами логистики и трансляции боя. Обсуждение начнется, когда встреча будет официально подтверждена. Транслировать бой будет ESPN. Я знаю, о какой сумме идет речь. Но пока не буду ее называть», – сказал Арум.

    Мэнни Пакьяо планирует подраться против Лукаса Матиссе 24 июня в Малайзии. Официально бой еще не объявлен.

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