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    Мэнни Пакьяо: «В бою против Лукаса Матиссе я – андердог»

    Теги Мэнни Пакьяо Лукас Мартин Маттиссе

    Экс-чемпион в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо рассказал, что думает о возможном поединке против чемпиона WBA в полусреднем весе Лукаса Матиссе.

    «Это будет жесткий бой, ведт Матиссе тоже нокаутер. Но я хочу драться и снова стать чемпионом мира.

    В этом бою я – андердог, но так и должно быть. Это дает мне мотивацию тяжело тренироваться и драться, чтобы забрать корону. Мне нравится его агрессивный стиль боя. И это то, что нужно, чтобы развлечь поклонников бокса», – сказал Пакьяо.

    Мэнни Пакьяо планирует подраться против Лукаса Матиссе 24 июня в Малайзии. Официально бой еще не объявлен.

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