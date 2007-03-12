Мэнни Пакьяо: «В бою против Лукаса Матиссе я – андердог»

Экс-чемпион в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо рассказал, что думает о возможном поединке против чемпиона WBA в полусреднем весе Лукаса Матиссе.



«Это будет жесткий бой, ведт Матиссе тоже нокаутер. Но я хочу драться и снова стать чемпионом мира.



В этом бою я – андердог, но так и должно быть. Это дает мне мотивацию тяжело тренироваться и драться, чтобы забрать корону. Мне нравится его агрессивный стиль боя. И это то, что нужно, чтобы развлечь поклонников бокса», – сказал Пакьяо.



Мэнни Пакьяо планирует подраться против Лукаса Матиссе 24 июня в Малайзии. Официально бой еще не объявлен.