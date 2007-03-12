Густафссон – Рокхолду: «Подбородочек из среднего веса идет за нокаутом в полутяжелый»

Полутяжеловес UFC Александр Густафссон готов подраться с Люком Рокхолдом, если тот поднимется в его весовую категорию.



«Люк Рокхолд, слышал, что ты идешь за мной. Не могу просить о большем: подбородочек из среднего веса идет за нокаутом в полутяжелый. Обманывай себя, что все дело в сгонке веса. Жду тебя!» – написал Густафссон.



После поражения нокаутом Йоэлю Ромеро, Люк Рокхолд объявил, что больше не будет выступать в среднем весе и поднимется в полутяжелый дивизион.