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    Холли Холм: «Не чувствую себя на 36 и собираюсь выступать дальше»

    Теги Холли Холм

    Экс-чемпионка UFC Холли Холм не собирается завершать карьеру, несмотря на мнение фанатов.

    «Люди говорят: «У тебя четыре поражения в пяти последних боях, тебе 36, и ты хочешь продолжать драться?» Я отвечаю: «Я хочу драться и точка».

    Почему я не должна возвращаться, если только что дала Сайборг самый сложный бой в ее карьере, хотя выступала не в своем весе? Люди смотрят на поражения, но не помнят, как прошли эти бои.

    Я все еще могу конкурировать, у меня есть много возможностей. Мне 36, в следующем году будет 37, но я все еще чувствую себя сильной. Я не чувствую себя на 36 и собираюсь выступать дальше», – сказала Холм.

    В последнем бою Холли Холм проиграла Крис «Сайборг» Жустино единогласным решением судей.

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