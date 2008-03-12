Холли Холм: «Не чувствую себя на 36 и собираюсь выступать дальше»

Экс-чемпионка UFC Холли Холм не собирается завершать карьеру, несмотря на мнение фанатов.



«Люди говорят: «У тебя четыре поражения в пяти последних боях, тебе 36, и ты хочешь продолжать драться?» Я отвечаю: «Я хочу драться и точка».



Почему я не должна возвращаться, если только что дала Сайборг самый сложный бой в ее карьере, хотя выступала не в своем весе? Люди смотрят на поражения, но не помнят, как прошли эти бои.



Я все еще могу конкурировать, у меня есть много возможностей. Мне 36, в следующем году будет 37, но я все еще чувствую себя сильной. Я не чувствую себя на 36 и собираюсь выступать дальше», – сказала Холм.



В последнем бою Холли Холм проиграла Крис «Сайборг» Жустино единогласным решением судей.