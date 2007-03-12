Менеджер Ковалева: «Хотим, чтобы следующий бой Ковалев провел против Бетербиева или Бивола»

Менеджер чемпиона WBO в полутяжелой весовой категории Сергея Ковалева Эгис Климас прокомментировал последний поединок своего бойца против Игоря Михалкина, а также поделился ближайшими планами.

«Ковалев сделал то, что от него ждали. Он знал, что против Михалкина будет непросто. Считаю, рефери сделал правильно, что остановил бой – Михалкину здорово досталось.

Что дальше? У нас есть предложение провести бой Ковалева в России. Скорее всего, это будет июль. Но до конца неизвестно, где пройдет бой – в России или в США. Ковалев очень популярен в России, поэтому мы должны рассмотреть предложение.

Хотим, чтобы следующий бой Ковалева стал объединительным – или против чемпиона IBF Артура Бетербиева, или против чемпиона WBA Дмитрия Бивола. Кроме того, у меня есть Александр Гвоздик, который 17 марта поборется за титул временного чемпиона WBC c Мехди Амаром. В случае победы Гвоздик может претендовать на полноценный титул в бою против Адониса Стивенсона либо Баду Джека», – сказал Климас.

В воскресенье Сергей Ковалев победил Игоря Михалкина техническим нокаутом в седьмом раунде.

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