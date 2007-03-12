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    Менеджер Ковалева: «Хотим, чтобы следующий бой Ковалев провел против Бетербиева или Бивола»

    Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев Сергей Ковалев Игорь Михалкин Александр Гвоздик Эгис Климас Адонис Стивенсон Дмитрий Бивол Баду Джек

    Менеджер чемпиона WBO в полутяжелой весовой категории Сергея Ковалева Эгис Климас прокомментировал последний поединок своего бойца против Игоря Михалкина, а также поделился ближайшими планами.

    «Ковалев сделал то, что от него ждали. Он знал, что против Михалкина будет непросто. Считаю, рефери сделал правильно, что остановил бой – Михалкину здорово досталось.

    Что дальше? У нас есть предложение провести бой Ковалева в России. Скорее всего, это будет июль. Но до конца неизвестно, где пройдет бой – в России или в США. Ковалев очень популярен в России, поэтому мы должны рассмотреть предложение.

    Хотим, чтобы следующий бой Ковалева стал объединительным – или против чемпиона IBF Артура Бетербиева, или против чемпиона WBA Дмитрия Бивола. Кроме того, у меня есть Александр Гвоздик, который 17 марта поборется за титул временного чемпиона WBC c Мехди Амаром. В случае победы Гвоздик может претендовать на полноценный титул в бою против Адониса Стивенсона либо Баду Джека», – сказал Климас.

    В воскресенье Сергей Ковалев победил Игоря Михалкина техническим нокаутом в седьмом раунде.

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