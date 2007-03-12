Бивол о бое с Ковалевым: «Это реально. Для меня не проблема боксировать с россиянином»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол сказал, что для него не проблема провести бой с Сергеем Ковалевым и что он готов к участию во Всемирной боксерской суперсерии.

«Бой с Ковалевым – это реально. Ведь мы оба выступаем в одном весе и являемся чемпионами. Когда выступал в любителях, очень много боксировал с соотечественниками, и для меня это не не проблема, все возможно.

Почему в России не любят бои между россиянами? У нас нас не очень много хороших боксеров-профи на таком высоком уровне. Поэтому организация подобных боев равноценна потери одного из наших бойцов. В Америке их много. Думаю, что поэтому. Но вообще следует радоваться, когда наши встречаются друг с другом на высочайшем уровне. Ведь это означает, что у нас в данной категории два классных бойца.

Участие во Всемирной боксерской суперсерии? Это хорошая идея. Боксер в Суперсерии за короткое время может завоевать несколько поясов. А зритель за это же время получает много конкурентных боев лучших боксеров своего веса. Но в полутяжелом весе организовать подобный турнир весьма непросто. У разных боксеров контракты с разными телеканалами, не все из которых допустят своих бойцов к выступлению в суперсерии», – сказал Бивол.

В воскресенье Дмитрий Бивол отстоял титул чемпиона WBA, нокаутировав Салливана Барреру.

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