Крис Уайдман: «Хочу получить титульный бой и готов выйти против любого»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Крис Уайдман рассказал, как проходит восстановление после травмы, и сообщил, что хочет вновь побороться за чемпионский титул.

«Надеюсь, что в ближайшие шесть недель мое состояние станет лучше, я проведу несколько тренировок и смогу получить какой-то бой. Надеялся, что буду драться в начале лета, но моя травма оказалась слишком серьезной. Мне делали операцию на связках руки. Теперь нужно время для полного восстановления.

Я думал, что буду драться с Роналдо Соуза, но лечение руки заняло больше, чем я планировал. Против Жакаре мог получиться большой претендентский бой, но я потерял время и теперь не знаю, что будет дальше.

Я реально не знаю, с кем теперь буду драться. Конечно, я хочу титульный бой и готов выйти против любого, чтобы заполучить его», – сказал Уайдман.

Последний бой Крис Уайдман провел в июле 2017 года, победив удушающим приемом Келвина Гастеллума. На данный момент чемпионом UFC в среднем весе является Роберт Уиттакер.