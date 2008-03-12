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    Липинец – Гарсии: «Я не Бронер. Я – совершенно другой зверь»

    Теги Эдриен Бронер Майки Гарсия Сергей Липинец

    Чемпион IBF Сергей Липинец рассказал об ожиданиях от боя против Майки Гарсия и прокомментировал его предыдущий бой с Эдриеном Бронером.

    «Думаю, Эдриен должен был побеждать в том бою. Он бы выиграл, если бы детально проработал план на поединок и использовал свои габариты, нанося удары. Почему-то Бронер этого не делал.

    Это был не тот Бронер, не активный. Я – совершенно другой зверь, против которого Гарсия выйдет в ринг. И хоть я выступаю в категории с полусредневесами, я покажу скорость настоящего легковеса. Победит тот, кто будет больше хотеть, кто лучше держит удар и кто будет быстрее», – сказал Липинец.

    Сергей Липинец встретится с Майки Гарсия в ночь с 10 на 11 марта в Сан-Антонио.

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