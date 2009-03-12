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    Кирилл Релих: «Буду побеждать Бартелеми нокаутом, затем хочу победителя боя Гарсия – Липинец»

    Теги Майки Гарсия Кирилл Релих Сергей Липинец

    Белорусский боксер Кирилл Релих заявил, что собирается нокаутировать кубинца Рансес Бартелеми в реванше. 

    «Мне нужно быть агрессивным со старта, так как для победы придется побеждать нокаутом. Он может попытаться убегать, но ему от меня не спрятаться. Конечно, я буду внимательно следить за тем, что произойдет в главном бою вечера бокса. Да, я сосредоточен на реванше с Бартелеми, но хочу потом объединительные бои. Если это значит, что придется драться с победителем боя Гарсия – Липинец, быть посему», – сказал Релих.

    Бой Кирилла Релиха и Рансеса Бартелеми состоится в андеркарде боя Майки Гарсия – Сергей Липинец 10 марта. В первом поединке кубинец победил по очкам, однако многие поставили результат под сомнение.

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