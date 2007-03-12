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    Лукас Браун: «Фьюри умеет в боксе все»

    Теги тяжелый вес Тайсон Фьюри Лукас Браун

    Австралийский тяжеловес Лукас Браун провел спарринг с экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри.

    «Для меня было честью выйти на ринг с Тайсоном. Он умеет в боксе все и реально заставил меня поработать головой. Фьюри отлично использует длину рук – с этой проблемой постоянно нужно справляться. Но у меня тоже есть парочка фокусов», – сказал Браун.

    Лукас Браун 24 марта оспорит с Диллианом Уайтом титул WBC Silver. Тайсон Фьюри последний бой провел в 2015-м, а сейчас готовится к возвращению в профессиональный спорт.

    Тайсон Фьюри: «Теперь у меня нет никаких сомнений, что я побью Уайлдера»

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