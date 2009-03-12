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    Тренер Головкина: «Бой будет определяющим и для карьеры Геннадия, и для Канело»

    Теги средний вес Геннадий Головкин Сауль Альварес Абель Санчес

    Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес считает, что бой Геннадия Головкина против Сауля Альвареса может завершиться досрочно.

    «Я бы не стал говорить о гневе, но бой определит и дальнейшую карьеру Геннадия, и карьеру Канело. Это тот бой, который определит отношение людей к этим боксерам в будущем – несмотря на их титулы, рекорды и отличные победы.

    Головкин настроен остаться непобедимым и, возможно, сильнейшим средневесом в истории бокса. Я уверен, что бой будет фантастический, тем более Канело обещал драться по-настоящему.

    Не думаю, что поединок продлиться больше десяти раундов, если оба боксера пойдут вперед с самого начала. Альварес и Головкин крепкие парни, но, в то же время, классные панчеры. И сила их рук может принести результат. Чьи удары будут сильнее – тот и победит. Надеюсь, судьи будут честны», – сказал Санчес в интервью Omnisport.

    Бой Головкина против Альвареса должен состояться 5 мая в Лас-Вегасе, однако в добровольной допинг-пробе Канело был обнаружен запрещенный препарат кленбутерол.

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