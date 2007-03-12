Дмитрий Бивол: «У меня есть все, чтобы стать лучшим полутяжеловесом мира»

Чемпион WBA в полятяжелом весе Дмитрий Бивол считает, что у него есть все для того, чтобы стать лучшим в своей категории.

«Баррера – отличный соперник. Салливан указал мне на много моментов, которые нужно исправить, когда я вернусь в зал на тренировку. Спасибо ему за это.

У меня есть все, чтобы стать лучшим полутяжеловесом мира, но для этого нужно еще много работать. Я должен драться с лучшими «полутяжами» мира, чтобы доказать, что я лучший.

Следующий соперник? Ты можешь быть лучшим, если будешь драться с лучшими. Я не собираюсь никого атаковать. У меня есть титул. Посмотрим, кто хочет его отнять», – сказал Бивол.

В воскресенье Бивол нокаутировал в 12 раунде Салливана Барреру.

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