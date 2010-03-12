Дмитрий Бивол: «Доволен, что победил. Недоволен, когда в зеркало смотрю»

Российский боксер Дмитрий Бивол прокомментировал свою победу над Салливаном Баррерой.

«Рад, что победил. Но есть над чем работать. В целом я доволен. Недоволен, когда в зеркало смотрю. Можно было избежать этих ненужных травм. Но тут ничего серьезного, просто шишка большая, и все.

Спасибо Баррере. Во-первых, за то, что принял этот бой. Он серьезно подошел к встрече. Я ощущал, что кое-какие моменты он изучал по мне: тот же удар левой сбоку он блокировал часто. Я считаю, что он повел себя как настоящий мужчина, он хорошо боксировал, прессинговал, не старался ни на минуту сбавить темп.

Я, честно говоря, не знаю, когда будет следующий бой, поэтому уж тем более говорить, будет ли он объединительным, не могу. Пока что не было переговоров в плане объединительных боев. Был настрой на Барреру», – сказал Бивол.

Дмитрий Бивол нокаутировал Салливана Барреру в 12 раунде.

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