Глава российской промоутерской компании: «Украина будет противостоять нам в возможности провести бой Усик – Гассиев»

Президент промоутерской компании «Патриот» Александр Попов считает, что финальный бой Всемирной боксерской суперсерии между Муратом Гассиевым и Александром Усиком захочет получить еще и Украина.

«Финальный бой может пройти в России. Может быть, в Москве или Санкт-Петербурге, но, думаю, Саудовская Аравия будет за это бороться.



Мы, как страна, гражданин которой вышел в финал, имеем полное право побороться за возможность проведения боя. Нам будет противостоять Украина.

Думаю, у нас есть все шансы, но арабский мир силен и богат, поэтому будет серьезная борьба в том числе и вне ринга», – сказал Попов.



На данный момент финал Всемирной боксерской суперсерии официально запланирован на 11 мая в Саудовской Аравии.