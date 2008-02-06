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    Глава российской промоутерской компании: «Украина будет противостоять нам в возможности провести бой Усик – Гассиев»

    Теги Александр Усик Мурат Гассиев

    Президент промоутерской компании «Патриот» Александр Попов считает, что финальный бой Всемирной боксерской суперсерии между Муратом Гассиевым и Александром Усиком захочет получить еще и Украина.

    «Финальный бой может пройти в России. Может быть, в Москве или Санкт-Петербурге, но, думаю, Саудовская Аравия будет за это бороться.

    Мы, как страна, гражданин которой вышел в финал, имеем полное право побороться за возможность проведения боя. Нам будет противостоять Украина.

    Думаю, у нас есть все шансы, но арабский мир силен и богат, поэтому будет серьезная борьба в том числе и вне ринга», – сказал Попов.

    На данный момент финал Всемирной боксерской суперсерии официально запланирован на 11 мая в Саудовской Аравии.

    Опрос

    Кто победит: Гассиев или Усик?

    17305 голосов 20
    • Мурат Гассиев
      59%
    • Александр Усик
      41%

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