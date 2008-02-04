UFC Fight Night 125. Мачида победил Андерса, Шевченко – Качоэйру и другие результаты

3 февраля в Бразилии прошел турнир UFC Fight Night 125.
В главном бою вечера экс-чемпион UFC Лиото Мачида победил Эрика Андерса раздельным решением судей.
Во втором по значимости поединке Валентина Шевченко победила Присциллу Кашоэйру удушением сзади.
Все результаты основного карда:
Тиаго Сантос победил Энтони Смита техническим нокаутом (удар ногой в корпус и удары руками);
Дуглас Силва Де Андраде победил Марлона Веру единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);
Тимоти Джонсон победил Марсело Голма единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28);
Мишель Празерес победил Десмонда Грина единогласным решением судей (30-27, 29-28, 30-27);
Валентина Шевченко победила Присциллу Кашоэйру сдачей соперницы (удушение сзади);
Лиото Мачида победил Эрика Андерса раздельным решением судей (48-47, 47-48, 49-46).
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