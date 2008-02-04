Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    UFC Fight Night 125. Мачида победил Андерса, Шевченко – Качоэйру и другие результаты

    Теги UFC Лиото Мачида Валентина Шевченко

    3 февраля в Бразилии прошел турнир UFC Fight Night 125.

    В главном бою вечера экс-чемпион UFC Лиото Мачида победил Эрика Андерса раздельным решением судей.

    Во втором по значимости поединке Валентина Шевченко победила Присциллу Кашоэйру удушением сзади.

    Все результаты основного карда:

    Тиаго Сантос победил Энтони Смита техническим нокаутом (удар ногой в корпус и удары руками);

    Дуглас Силва Де Андраде победил Марлона Веру единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

    Тимоти Джонсон победил Марсело Голма единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28);

    Мишель Празерес победил Десмонда Грина единогласным решением судей (30-27, 29-28, 30-27);

    Валентина Шевченко победила Присциллу Кашоэйру сдачей соперницы (удушение сзади);

    Лиото Мачида победил Эрика Андерса раздельным решением судей (48-47, 47-48, 49-46).

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться