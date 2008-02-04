UFC Fight Night 125. Мачида победил Андерса, Шевченко – Качоэйру и другие результаты

3 февраля в Бразилии прошел турнир UFC Fight Night 125.



В главном бою вечера экс-чемпион UFC Лиото Мачида победил Эрика Андерса раздельным решением судей.



Во втором по значимости поединке Валентина Шевченко победила Присциллу Кашоэйру удушением сзади.



Все результаты основного карда:



Тиаго Сантос победил Энтони Смита техническим нокаутом (удар ногой в корпус и удары руками);

Дуглас Силва Де Андраде победил Марлона Веру единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

Тимоти Джонсон победил Марсело Голма единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28);

Мишель Празерес победил Десмонда Грина единогласным решением судей (30-27, 29-28, 30-27);

Валентина Шевченко победила Присциллу Кашоэйру сдачей соперницы (удушение сзади);

Лиото Мачида победил Эрика Андерса раздельным решением судей (48-47, 47-48, 49-46).