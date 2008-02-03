Тренер Гассиева: «Если Мурат победит в суперсерии, то может подраться с Лебедевым и Бриедисом»

Тренер российского боксера Мурата Гассиева Абель Санчес рассказал, что думает о реванше против Дениса Лебедева.



«Изначально я не думал, что Мурату был нужен реванш против Лебедева. Но Денис был большим чемпионом, и я считаю, что все же их поединок был бы идеальным продолжением – ведь это гражданская война, Север против Юга. Первый бой был отличным, думаю, второй будет еще лучше», – сказал Санчес.

Также Абель считает, что Мурат может перейти в супертяжелый вес в случае победы во Всемирной боксерской суперсерии.

«Я думаю, это очень даже возможно. Кажется, последним объединенным чемпионом в первом тяжелом весе был Эвандер Холифилд, и после объединения поясов он перешел в категорию супертяжей. Так что в случае успеха Мурату еще нужно будет сделать пару вещей – мы уже упоминали бой с Лебедевым и, возможно, с Бриедисом, который провел отличный бой против Усика. Так что если все сложится хорошо для Мурата, то потом вполне можно будет перейти в более тяжелую категорию»



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