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    Тренер Гассиева: «Если Мурат победит в суперсерии, то может подраться с Лебедевым и Бриедисом»

    Теги Абель Санчес Мурат Гассиев Юньер Дортикос

    Тренер российского боксера Мурата Гассиева Абель Санчес рассказал, что думает о реванше против Дениса Лебедева.

    «Изначально я не думал, что Мурату был нужен реванш против Лебедева. Но Денис был большим чемпионом, и я считаю, что все же их поединок был бы идеальным продолжением – ведь это гражданская война, Север против Юга. Первый бой был отличным, думаю, второй будет еще лучше», – сказал Санчес.

    Также Абель считает, что Мурат может перейти в супертяжелый вес в случае победы во Всемирной боксерской суперсерии.

    «Я думаю, это очень даже возможно. Кажется, последним объединенным чемпионом в первом тяжелом весе был Эвандер Холифилд, и после объединения поясов он перешел в категорию супертяжей. Так что в случае успеха Мурату еще нужно будет сделать пару вещей – мы уже упоминали бой с Лебедевым и, возможно, с Бриедисом, который провел отличный бой против Усика. Так что если все сложится хорошо для Мурата, то потом вполне можно будет перейти в более тяжелую категорию»

    У Гассиева – главный бой. С самым жестким соперником в карьере

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    Кто победит – Гассиев или Дортикос?

    1297 голосов 2
    • Мурат Гассиев
      72%
    • Юньер Дортикос
      28%

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