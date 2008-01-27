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    Хабиб Нурмагомедов: «У меня сейчас нет машины. Продал или разбил? И разбил, и продал»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов

    Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, что дерется не ради денег, а первый серьезный гонорар получил лишь после боя с Рафаэлем Дос Аньосом в 2014 году.

    «На первом месте для меня – выходить и выигрывать. Деньги не на первом месте. Конечно, свое место они занимают, но точно не первое.

    Есть многие бойцы, в том числе, и мои близкие – когда им предлагают бой, и даже если они не в форме, они принимают бой. Например, тебе предлагают бой за две недели, и ты принимаешь его. Когда спрашиваешь их: «Почему ты принял бой?», они говорят: «Мне нужно заработать деньги».

    Я их не виню, это нормально. Потому что у них нет возможности заработать на другом, они принимают бой и дерутся. Просто я по-другому ставлю перед собой цели.

    Более-менее серьезные деньги у меня появились после победы над Рафаэлем Дос Аньосом, это 2014 год. [На них] обновил машину и квартиру купил отцу. 

    У меня сейчас нет машины. Продал или разбил? И разбил, и продал», – сказал Хабиб.

    В сентябре 2016 года Mercedes-AMG GT S Хабиба Нурмагомедова врезался в столб. По некоторым данным, за рулем был друг бойца. В аварии никто не пострадал.

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