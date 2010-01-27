Гассиев готов к реваншу с Лебедевым после Всемирной боксерской суперсерии

Чемпион IBF в первом тяжелом весе Мурат Гассиев считает самым популярным российским боксером Сергея Ковалева.



«Думаю, что на данный момент самым популярным российским боксером является Сергей Ковалев. Я сужу по достижениям. Надеюсь, что и я, и Дмитрий Бивол тоже не подведем российских болельщиков», – сказал Гассиев.



Также Мурат сказал, что не против реванша с Денисом Лебедевым.

«У его команды, насколько мне известно, была возможность предпринять шаги к организации этого боя, но по каким-то причинам этого они не сделали. Знаю точно, что причина не во мне. Если будет желание организовать такой бой, то я отказываться не стану.



Если Денис считает, что осталась какая-то недосказанность, то я всегда готов, но это, как вы сами понимаете, только после суперсерии.



Если бы я проиграл в том бою, то это вряд ли что-то изменило бы в моей жизни. Просто путь к вершине стал бы длиннее. Но с этого пути я бы не свернул».