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    Гассиев готов к реваншу с Лебедевым после Всемирной боксерской суперсерии

    Теги Сергей Ковалев Денис Лебедев Мурат Гассиев

    Чемпион IBF в первом тяжелом весе Мурат Гассиев считает самым популярным российским боксером Сергея Ковалева.

    «Думаю, что на данный момент самым популярным российским боксером является Сергей Ковалев. Я сужу по достижениям. Надеюсь, что и я, и Дмитрий Бивол тоже не подведем российских болельщиков», – сказал Гассиев.

    Также Мурат сказал, что не против реванша с Денисом Лебедевым.

    «У его команды, насколько мне известно, была возможность предпринять шаги к организации этого боя, но по каким-то причинам этого они не сделали. Знаю точно, что причина не во мне. Если будет желание организовать такой бой, то я отказываться не стану.

    Если Денис считает, что осталась какая-то недосказанность, то я всегда готов, но это, как вы сами понимаете, только после суперсерии.

    Если бы я проиграл в том бою, то это вряд ли что-то изменило бы в моей жизни. Просто путь к вершине стал бы длиннее. Но с этого пути я бы не свернул».

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