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    МакГрегор лишен пояса UFC, Нурмагомедов и Фергюсон подерутся за звание полноценного чемпиона

    Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Тони Фергюсон

    Поединок легковесов UFC Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона пройдет за звание полноценного чемпиона организации.

    Бывший чемпион легкой категории Конор МакГрегор лишен титула по причине отсутствия защит пояса, который он завоевал в ноябре 2016 года.

    «Я говорил, что победитель боя [Фергюсон – Нурмагомедов] станет бесспорным чемпионом. У Конора нет решения, относительно его возвращения, – то он хочет в августе, то в сентябре. Это продолжается уже два года, но весовая категория должна идти дальше», – заявил президент промоушена Дэйна Уайт.

    Напомним, что бой Нурмагомедова и Фергюсона возглавит турнир UFC 223 и состоится 7 апреля.

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