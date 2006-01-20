МакГрегор лишен пояса UFC, Нурмагомедов и Фергюсон подерутся за звание полноценного чемпиона

Поединок легковесов UFC Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона пройдет за звание полноценного чемпиона организации.

Бывший чемпион легкой категории Конор МакГрегор лишен титула по причине отсутствия защит пояса, который он завоевал в ноябре 2016 года.

«Я говорил, что победитель боя [Фергюсон – Нурмагомедов] станет бесспорным чемпионом. У Конора нет решения, относительно его возвращения, – то он хочет в августе, то в сентябре. Это продолжается уже два года, но весовая категория должна идти дальше», – заявил президент промоушена Дэйна Уайт.

Напомним, что бой Нурмагомедова и Фергюсона возглавит турнир UFC 223 и состоится 7 апреля.