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    Отец Нурмагомедова о первом турнире UFC в России: «Скорее всего, его организуют под Хабиба»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Тони Фергюсон Абдулманап Нурмагомедов

    Отец и тренер претендента на титул UFC в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова Абдулманап считает, что UFC организует турнир в России специально под выступление сына.

    «Скорее всего, этот турнир будет организован под Хабиба. Сначала он сразится в апреле с Фергюсоном, а потом нам выделят дату на бой с Макгрегором.

    Хотя не исключаю того, что заставят подождать Фергюсона до сентября, а апрельского боя вообще не будет», – сказал Нурмагомедов-старший.

    Первый турнир UFC в России пройдет в Москве в сентябре

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