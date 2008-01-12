Отец Нурмагомедова о первом турнире UFC в России: «Скорее всего, его организуют под Хабиба»

Отец и тренер претендента на титул в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова Абдулманап считает, что UFC организует турнир в России специально под выступление сына.



«Скорее всего, этот турнир будет организован под Хабиба. Сначала он сразится в апреле с Фергюсоном, а потом нам выделят дату на бой с Макгрегором.

Хотя не исключаю того, что заставят подождать Фергюсона до сентября, а апрельского боя вообще не будет», – сказал Нурмагомедов-старший.



Первый турнир UFC в России пройдет в Москве в сентябре