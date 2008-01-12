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    UFC планирует провести турнир в Москве в сентябре

    Теги UFC Олимпийский

    Первый в истории турнир UFC на территории России может пройти в Москве 14-15 сентября.

    «UFC действительно оформил предварительную аренду спорткомплекса на 14 и 15 сентября, но она окончательно еще не подтверждена», – сообщили RT в СК «Олимпийский».

    В июне 2017 года президент UFC Дэйна Уайт заявил, что чемпион организации в легком весе Конор МакГрегор хочет подраться против Хабиба Нурмагомедова в России.

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