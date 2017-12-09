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    Хабиб Нурмагомедов: «Теперь я хочу драться за титул UFC с Фергюсоном или МакГрегором»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Тони Фергюсон

    Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов победил единогласным решением судей Эдсона Барбозу на турнире UFC 219.

    После окончания поединка Хабиб заявил о желании провести следующий бой за чемпионский титул UFC в легком весе.

    Напомним, что временным титулом UFC в легком весе сейчас владеет Тони Фергюсон. Основной титул принадлежит Конору МакГрегору.

    «Благодарю Всевышнего и всю мою команду за эту победу.

    Все видели, что я три раунда избивал лучшего ударника UFC. И теперь хочу провести бой за чемпионский титул. Мне не важно, будет это Фергюсон или МакГрегор. Готов к любому из них», – сказал Хабиб.

    Хабиб избил Барбозу. Следующий бой – за титул UFC

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