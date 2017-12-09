Хабиб Нурмагомедов: «Теперь я хочу драться за титул UFC с Фергюсоном или МакГрегором»

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов победил единогласным решением судей Эдсона Барбозу на турнире UFC 219.

После окончания поединка Хабиб заявил о желании провести следующий бой за чемпионский титул UFC в легком весе.

Напомним, что временным титулом UFC в легком весе сейчас владеет Тони Фергюсон. Основной титул принадлежит Конору МакГрегору.

«Благодарю Всевышнего и всю мою команду за эту победу.

Все видели, что я три раунда избивал лучшего ударника UFC. И теперь хочу провести бой за чемпионский титул. Мне не важно, будет это Фергюсон или МакГрегор. Готов к любому из них», – сказал Хабиб.

Хабиб избил Барбозу. Следующий бой – за титул UFC