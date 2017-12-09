Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Одноклубник Хабиба: «С Фергюсоном будет то же самое, что с Барбозой»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Эдсон Барбоза

    Тагир Уланбеков, одноклубник Хабиба Нурмагомедова по команде Eagles MMA, прокомментировал уверенную победу российского бойца над Эдсоном Барбозой на UFC 219.

    – Пора Хабибу драться за пояс?

    – Да, но это не от Хабиба зависит. Он сегодня продемонстрировал лучший бой в своей карьере. Думаю, что уже пора дать ему бою за пояс. Но это зависит от боссов UFC.

    – С Фергюсоном разберется, если дадут еще одну возможность?

    – Думаю, да. Будет то же самое, что с Барбозой. Так же будет избивать его в партере – то, что он делает лучше всех, – сказал Уланбеков.

    Хабиб провел свой лучший бой и всем все доказал

    Опрос

    Кого вы хотите видеть следующим соперником Хабиба?

    8143 голосa 8
    • МакГрегора
      44%
    • Фергюсона
      56%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться