Одноклубник Хабиба: «С Фергюсоном будет то же самое, что с Барбозой»

Тагир Уланбеков, одноклубник Хабиба Нурмагомедова по команде Eagles MMA, прокомментировал уверенную победу российского бойца над Эдсоном Барбозой на UFC 219.

– Пора Хабибу драться за пояс?

– Да, но это не от Хабиба зависит. Он сегодня продемонстрировал лучший бой в своей карьере. Думаю, что уже пора дать ему бою за пояс. Но это зависит от боссов UFC.

– С Фергюсоном разберется, если дадут еще одну возможность?

– Думаю, да. Будет то же самое, что с Барбозой. Так же будет избивать его в партере – то, что он делает лучше всех, – сказал Уланбеков.

Хабиб провел свой лучший бой и всем все доказал