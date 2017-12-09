Одноклубник Хабиба: «С Фергюсоном будет то же самое, что с Барбозой»

Тагир Уланбеков, одноклубник Хабиба Нурмагомедова по команде Eagles MMA, прокомментировал уверенную победу российского бойца над Эдсоном Барбозой на UFC 219.
– Пора Хабибу драться за пояс?
– Да, но это не от Хабиба зависит. Он сегодня продемонстрировал лучший бой в своей карьере. Думаю, что уже пора дать ему бою за пояс. Но это зависит от боссов UFC.
– С Фергюсоном разберется, если дадут еще одну возможность?
– Думаю, да. Будет то же самое, что с Барбозой. Так же будет избивать его в партере – то, что он делает лучше всех, – сказал Уланбеков.
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