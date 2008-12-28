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    Коди Гарбрандт: «Нурмагомедов победит Барбозу за счет борьбы»

    Теги смешанные единоборства UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Эдсон Барбоза Коди Гарбрандт

    Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт считает, что в предстоящем 30 декабря поединке Хабиба Нурмагомедова и Эдсона Барбозы победит российский легковес.

    «Я думаю, Хабиб выиграет. Он слишком сильный грэпплер. Барбоза, конечно, хорош. И если Нурмагомедов позволит ему передвигаться по клетке и чувствовать себя комфортно в стойке, то Эдсон может нокаутировать его. Разрушительные удары ногами, быстрые руки, колени. Думаю, Хабиб постарается оставаться на ближней дистанции: прижмется к нему, свяжет, будет бить короткими ударами, по сути, использует грязный бокс, войдет в клинч и повалит на пол.

    Если Нурмагомедов даст Барбозе пространство, то тот, используя свои джебы и удары ногами, устроит Хабибу тяжелый вечер. Но, мне кажется, что Хабиб определенно сможет перевести Эдсона в партер и контролировать там. В любом случае, Барбоза просто монстр в ударке, точно в топ-5. Сколько у него было ярких нокаутов за эти годы. Однако чисто стилистически Хабиб задавит его на земле», – сказал Гарбрандт.

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