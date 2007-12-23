Владимир Кличко: «Многие будут спрашивать себя, как дошло до того, что братские народы оказались в стадии войны»

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко в интервью журналу Brand Eins рассказал об отношениях Украины и России.

– Ваш брат Виталий после двух неудачных попыток в 2014 году был избран мэром Киева. Как, на ваш взгляд, он справляется с этой задачей?

– Когда Виталий тогда хотел в третий раз выставить свою кандидатуру, я думал, что ничем хорошим это не закончится. Он проиграл первые выборы, второе поражение было еще более обидным. Над ним смеялись, везде ходили истории про его оговорки. Но Виталий всем все доказал.

Как боксер может быть мэром города? Он сейчас это показывает. Виталий просто сказал себе: я сделаю это. И он действительно хорошо справляется со своей задачей в сложное, по понятным причинам, для страны время.

На востоке Украины с 2014 года идет война, по официальным данным там погибли больше 10 тысяч человек, в реальности наверняка еще больше. Но Киев развивается, становится настоящей европейской столицей со своим собственным чувством достоинства. Это заслуга киевлян и работы, которую Виталий делает со своей командой.

– Спрашивает ли он у вас совета в том, что касается его решений как мэра?

– У нас очень тесные и особые отношения. Нам не приходится спрашивать друг друга о том, как у нас дела. Мы просто чувствуем это. Но, конечно, мы разговариваем друг с другом, задаем вопросы о том или ином решении. Это нормальные отношения между братьями.

За пять минут до того, как я объявил о завершении своей карьеры, я послал брату смс, в котором поблагодарил его, что он оставил в данном вопросе свое мнение при себе. Безусловно, он знал о том, настолько этот шаг был важен для меня. Но он знал и то, что я должен был принять это решение для себя самого, самостоятельно. В наших отношениях мы отлично понимаем, когда лучше промолчать.

– Насколько хорошо сейчас идут дела у Украины?

– В то время, когда на востоке продолжается война, нельзя говорить «хорошо». Но есть и позитивные стороны. Сложные времена объединяют людей. То, что украинцы начиная с этого лета могут без виз ездить в Евросоюз, однозначно хорошее развитие событий. Мы находимся в той фазе, когда мы только рождаемся как страна, как нация, как общество. Это болезненный процесс. Но я оптимист.

– Это относится и к будущему отношений между Украиной и Россией?

– Я убежден в том, что отношения между нашими странами скоро улучшатся. И после этого многие будут спрашивать себя, как могло дойти до такого, что братские народы оказались в стадии войны. Что один из них напал, а другой был вынужден защищаться. В том, что это время настанет, я не сомневаюсь.

– Где вы видите Украину спустя десять лет?

– Когда замолчат пушки на востоке, украинская экономика переживет большой рост. Мы сделаем огромный шаг вперед по сравнению с другими соседями. В этом у меня нет сомнений. И это произойдет гораздо быстрее, за три-пять лет.

У Украины настолько большой потенциал, о котором другие страны могли бы только мечтать. Украина – это мост между Европой и Азией, поэтому по-другому и быть не может. Нужно лишь, чтобы на востоке перестали стрелять. Как очень правильно говорят: худой мир лучше доброй войны, – сказал Кличко.