Пакьяо провел переговоры о бое с МакГрегором

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо заявил, что переговоры о боксерском поединке с бойцом MMA Конором МакГрегором состоялись, однако не ушли дальше общих тем.

«У нас были предварительные переговоры. Но у нас еще не было никаких последующих обсуждений. Если мы сможем договориться о бое, то нет проблем. С нашей стороны все хорошо, я готов», – сказал Пакьяо.

Ранее МакГрегор проявил желание вернуться в бои в 2018 году и только в том случае, «если компенсация будет соответствовать его статусу и влиянию на единоборства».