Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Пакьяо провел переговоры о бое с МакГрегором

    Теги Мэнни Пакьяо смешанные единоборства UFC MMA Конор МакГрегор бокс

    Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо заявил, что переговоры о боксерском поединке с бойцом MMA Конором МакГрегором состоялись, однако не ушли дальше общих тем. 

    «У нас были предварительные переговоры. Но у нас еще не было никаких последующих обсуждений. Если мы сможем договориться о бое, то нет проблем. С нашей стороны все хорошо, я готов», – сказал Пакьяо.

    Ранее МакГрегор проявил желание вернуться в бои в 2018 году и только в том случае, «если компенсация будет соответствовать его статусу и влиянию на единоборства».

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться