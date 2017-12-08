Конор МакГрегор: «Я контролирую мир боев, моды и виски и любой бизнес, который меня интересует»
Чемпион UFC в легком весе Конор МакГрегор озвучил свои планы по продолжению карьеры в спорте и высказался, при каких условиях вернется в бои.
«2017 год был историческим. Я вышел за рамки MMA и бокса. Вы можете видеть Конора МакГрегора где угодно.
Я контролирую мир боев, мир моды, мир виски или любой другой бизнес, который меня заинтересует.
И теперь потенциальные соперники должны добиваться боя со мной.
Я подерусь в 2018 году, если компенсация будет соответствовать моему статусу и влиянию на единоборства», – сказал МакГрегор.
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