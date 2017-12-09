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    Sports.ru

    Состоялось взвешивание перед боем Ломаченко – Ригондо

    Теги взвешивания первый легкий вес Гильермо Ригондо Василий Ломаченко

    В Нью-Йорке состоялась церемония взвешивания перед боем между чемпионом мира в первом легком весе по версии WBO Василием Ломаченко (Украина, 9-1, 7 КО) и Гильермо Ригондо (Куба, 17-0, 11 КО).

    Оба боксера уложились в рамки весовой категории (до 58,967 кг). Украинец оказался чуть тяжелее – 58,513 кг против 58,059 кг у Ригондо, для которого это рекордный вес в карьере. 

    Отметим, что в день боя пройдет дополнительное взвешивание. Предусмотрен финансовый штраф на случай, если боксеры будут весить более 62,60 кг.

    Также Ломаченко и Ригондо провели дуэль взглядов, которая продлилась дольше минуты – никто не хотел отводить взгляд первым. 

    Напомним, что Sports.ru покажет бой в прямом эфире.

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