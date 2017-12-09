Состоялось взвешивание перед боем Ломаченко – Ригондо

В Нью-Йорке состоялась церемония взвешивания перед боем между чемпионом мира в первом легком весе по версии WBO Василием Ломаченко (Украина, 9-1, 7 КО) и (Куба, 17-0, 11 КО).

Оба боксера уложились в рамки весовой категории (до 58,967 кг). Украинец оказался чуть тяжелее – 58,513 кг против 58,059 кг у Ригондо, для которого это рекордный вес в карьере.

Отметим, что в день боя пройдет дополнительное взвешивание. Предусмотрен финансовый штраф на случай, если боксеры будут весить более 62,60 кг.

Также Ломаченко и Ригондо провели дуэль взглядов, которая продлилась дольше минуты – никто не хотел отводить взгляд первым.

Напомним, что Sports.ru покажет бой в прямом эфире.

Ломаченко против Ригондо. Больше, чем главный бой года