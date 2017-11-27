Фергюсон – Нурмагомедову: «Эй, толстая задница. Сделай вес, покажись на поединке и заткнись»

Временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон в жесткой манере ответил на твит российского претендента Хабиба Нурмагомедова.

«Они говорят обо мне, когда я травмирован. Но я не слышу их, когда я здоров. Где они?» – написал Хабиб.

«Послушай, ты, хрупкая толстая задница. Когда в последний раз мы пытались подраться, ты все испортил. Как ты будешь принимать бой? Сделай вес, покажись на поединке и заткнись. Кто теперь никому не нужен?» – ответил Тони.

Напомним, что дата, место и соперник следующего боя Фергюсона пока не объявлены.

Нурмагомедов 30 декабря на UFC 219 в Лас-Вегасе встретится с Эдсоном Барбозой.