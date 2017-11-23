Хабиб Нурмагомедов: «Очень хочу разбить лица МакГрегору и Барбозе. Но особенно – Фергюсону»

Российский легковес UFC Хабиб Нурмагомедов посетил подкаст Даниэля Кормье, на котором рассказал о предстоящем 30 декабря поединке с Барбозой.

«Он очень крутой парень, и его удары очень тяжелые. Честно говоря, мой бокс, мое давление и моя борьба намного лучше, чем у него. Вдобавок мой контроль, мои кондиции и мой бойцовский IQ. Он жесткий парень, но я нахожусь на другом уровне. Однако я уважаю его. Я уважаю его команду, и знаю его тренеров. Я не недооцениваю этого парня, потому что все знают, что я должен победить его.

У него одна из лучших защит от тейкдаунов, но у меня на 30 декабря есть план. Я собираюсь показать, как буду переводить его вниз, и как буду побеждать. Я не недооцениваю его, уважаю его, уважаю его навыки. Но, на мой взгляд, за титул должен драться я. Я заслуживаю этого. Речь не только о моих восьми боях в UFC — это касается всей моей карьеры начиная с 2008 года».

Также Нурмагомедов заглянул за спину Барбозе и обсудил поединки с временным чемпионом дивизиона Тони Фергюсоном и чемпионом Конором МакГрегором.

«Мой план — сделать вес, победить Барбозу, а затем я хочу драться с Тони Фергюсоном. Это мой план. Я против Конора – тоже хороший бой, но я должен встретиться с Тони. У меня есть с ним незавершенное дело.

Я действительно очень хочу разбить лица этим парням», – заявил Нурмагомедов.

Хабиб назвал причину, почему ему нравится идея боя с Фергюсоном:

«Иногда вам просто кто-то не нравится, и это нормально. На мой взгляд, всегда найдутся люди, которые не любят тебя. Знаете, что мне нравится в Тони Фергюсоне? Я могу побить его, а UFC заплатят мне за это деньги.

Не многим людям может понравиться ситуация, когда вам не нравится ваш сосед, но вы не можете с ними разобраться, потому что не хотите попасть в тюрьму или в полицию. С Фергюсоном все не так. Мне не нравится этот парень, и я собираюсь разбить ему лицо, а UFC заплатит мне за это. Мне это нравится».