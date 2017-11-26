Сергей Ковалев: «Я готов к объединительному бою с Бетербиевым»
Российский боксер Сергей Ковалев завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе в бою с украинцем Вячеславом Шабранским.
После победы Ковалев заявил, что готов провести объединительный бой с еще одним россиянином – Артуром Бетербиевым, владеющим поясом IBF в этом же весе.
«Я вернулся. В прошлом бою [с Уордом] судья принял несправедливое решение.
Мы должны выяснить, кто сильнейший в полутяжелой весовой категории. Адонис Стивенсон в моем списке. Я готов к объединительному бою с Бетербиевым», – сказал Ковалев.
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