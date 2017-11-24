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    Алексей Олейник: «Александр Емельяненко никогда не будет драться там, где по-настоящему проверяют здоровье»

    Теги UFC Александр Емельяненко Алексей Олейник

    Тяжеловес UFC Алексей Олейник рассказал о том, почему Александр Емельяненко не будет никогда выступать за океаном.

    «Александр Емельяненко драться в UFC не будет никогда. Более того, он никогда не будет драться там, где проверяют здоровье, по-настоящему проверяют. У нас в России, к сожалению, с этим очень большая проблема, и бывают случаи, когда люди со спидом или гепатитом дерутся. Это было ужасно», – рассказал Олейник.

    Напомним, ранее другой известный российский боец Сергей Харитонов говорил, что у Александра Емельяненко гепатит.

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