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    Даниэль Кормье: «Хабиб сказал, что Фергюсон отказался драться с ним 30 декабря»

    Теги UFC Даниэль Кормье Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон

    Чемпион UFC в полутяжелом весе Даниэль Кормье рассказал, что временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон отказался от боя против Хабиба Нурмагомедова 30 декабря на UFC 219. Об этом Кормье узнал со слов Хабиба, который сейчас готовится к своему бою в одном с ним зале.

    «Прихожу сегодня в зал и узнаю от Хабиба, что в UFC готовы были организовать бой между ним и Фергюсоном 30 декабря, но Тони отказался», – рассказал Кормье.

    Ранее был анонсирован бой Хабиба и Эдсона Барбозы на UFC 219.

    Фергюсон в рамках этого же вечера должен был драться с Конором МакГрегором, но ирландец перенес свое возвращение в UFC на 2018 год.

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