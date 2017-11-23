Даниэль Кормье: «Хабиб сказал, что Фергюсон отказался драться с ним 30 декабря»

Чемпион UFC в полутяжелом весе Даниэль Кормье рассказал, что временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон отказался от боя против Хабиба Нурмагомедова 30 декабря на UFC 219. Об этом Кормье узнал со слов Хабиба, который сейчас готовится к своему бою в одном с ним зале.

«Прихожу сегодня в зал и узнаю от Хабиба, что в UFC готовы были организовать бой между ним и Фергюсоном 30 декабря, но Тони отказался», – рассказал Кормье.

Ранее был анонсирован бой Хабиба и Эдсона Барбозы на UFC 219.

Фергюсон в рамках этого же вечера должен был драться с Конором МакГрегором, но ирландец перенес свое возвращение в UFC на 2018 год.