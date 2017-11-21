Задержанный полицией боец UFC Волкан Оздемир во время драки нокаутировал двух человек

Несколько дней назад топовый полутяжеловес UFC Волкан Оздемир был задержан правоохранительными органами по подозрению в нанесении тяжких телесных после конфликта в баре.

Сегодня стали известны данные из полицейского отчета. В них говорится, что предполагаемая жертва, Кевин Коэн, вышел из бара и обнаружил на земле своего товарища, который лежал без сознания после драки с незнакомцем. Попытавшись спросить у друга, кто его ударил, Коэн получил удар по лицу от Оздемира. После этого Кевин пребывал без сознания около 14 минут и был доставлен в больницу, где ему наложили несколько швов.

В ходе расследования полиция связывалась с первым пострадавшим в лице Серджио Сандовала. Однако этот гражданин не отвечал на телефонные звонки и не был обнаружен у себя дома. Теперь дело о бойце ведется только по нападению на Коэна.

Ранее менеджер Оздемира сообщал, что его клиент не был инициатором драки. Сам Волкан выражал надежду на предание деталей инцидента огласке, которые принесут ему оправдание.

Претендент на пояс UFC Волкан Оздемир арестован по делу об избиении