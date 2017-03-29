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    Мирко Филипович вызвал Федора Емельяненко на «прощальный» бой

    Теги Мирко Филипович Pride FC Федор Емельяненко

    Известный хорватский боец Мирко «Кро Коп» Филипович вновь выражает желание провести реванш против Федора Емельяненко, которому он проиграл 12 лет назад.

    «Кто хочет увидеть мой прощальный бой с Федором? Если Федор осмелится», – написал 42-летний Филипович на своей странице в фейсбуке.

    Победа Емельяненко над Филиповичем, одержанная в августе 2005 года, считается одной из самых важных и определяющих в карьере Федора.

    В ММА Филипович одержал 35 побед (26 нокаутом и 6 приемами), проиграл 11 боев, 2 свел в ничью, 1 поединок признан несостоявшимся. Кро Коп выступал в Pride, UFC, Rizin и K-1.

    Филипович уже не раз объявлял о завершении карьеры, но всегда возвращался ради очередных прощальных боев. В одном из последних своих поединков хорват победил нокаутом Мохаммеда «Кинга Мо» Лаваля, который считается одним из вероятных оппонентов Федора в Bellator.

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