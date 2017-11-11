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    Фрэнк Мир: «Похоже, я стану соперником Федора Емельяненко в первом бою Гран-при Bellator»

    Теги Фрэнк Мир Федор Емельяненко Bellator

    Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнк Мир заявил, что может провести бой против Федора Емельяненко в рамках Гран-при Bellator.

    «Мне буквально накануне предложили стать участником Гран-при. Я сразу согласился. И, похоже, буду драться с Федором Емельяненко в первом бою. Он должен пройти в апреле следующего года.

    Я был так взволнован этой новостью, что не смог заснуть в тот вечер – смотрел бои Емельяненко, разбирал его сильные и слабые стороны», – рассказал Мир.

    Напомним, Гран-при Bellator в тяжелом весе было анонсировано на этой неделе. Одним из участников турнира станет российский боец Федор Емельяненко. Также как участники турнира заявлены Мэтт Митрион, Чейл Соннен, Квинтон Джексон, Райен Бадер, Мохаммед Лаваль, Рой Нельсон и Фрэнк Мир.

    Первые бои состоятся 20 января. Победитель, который получит чемпионский пояс, определится в конце 2018 года.

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