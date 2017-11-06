Sports.ru ищет новостника в раздел Бокс/ММА
Мы приглашаем на работу человека, который хочет искать, писать и переводить новости о боксе и смешанных единоборствах (ММА).
От вас:
– отличная грамотность (орфография, пунктуация);
– уверенное знание английского языка (чтение, быстрый и точный перевод на русский язык), приветствуется знание других иностранных языков;
– быстрый интернет;
– работоспособность.
Что делать:
– мониторинг российских и зарубежных сайтов;
– перевод иностранных и адаптация российских текстов и новостей.
Для вас:
– индивидуальный график (4 дня в неделю);
– возможность работать удаленно из разных городов России и мира;
– заработная плата – по результатам собеседования.
Тестовое задание: напишите две свежие новости, которые, по вашему мнению, заслуживают места в топе раздела Бокс/ММА.
Отравляйте короткий рассказ о себе и тестовое задание на адрес boxing@sports.ru с пометкой «Новостник» в теме письма.