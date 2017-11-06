Sports.ru ищет новостника в раздел Бокс/ММА

Мы приглашаем на работу человека, который хочет искать, писать и переводить новости о боксе и смешанных единоборствах (ММА).

От вас:

– отличная грамотность (орфография, пунктуация);

– уверенное знание английского языка (чтение, быстрый и точный перевод на русский язык), приветствуется знание других иностранных языков;

– быстрый интернет;

– работоспособность.

Что делать:

– мониторинг российских и зарубежных сайтов;

– перевод иностранных и адаптация российских текстов и новостей.

Для вас:

– индивидуальный график (4 дня в неделю);

– возможность работать удаленно из разных городов России и мира;

– заработная плата – по результатам собеседования.

Тестовое задание: напишите две свежие новости, которые, по вашему мнению, заслуживают места в топе раздела Бокс/ММА.

Отравляйте короткий рассказ о себе и тестовое задание на адрес boxing@sports.ru с пометкой «Новостник» в теме письма.