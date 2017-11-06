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    Sports.ru

    Sports.ru ищет новостника в раздел Бокс/ММА

    Теги Sports.ru MMA бокс

    Мы приглашаем на работу человека, который хочет искать, писать и переводить новости о боксе и смешанных единоборствах (ММА).

    От вас:

    – отличная грамотность (орфография, пунктуация);

    – уверенное знание английского языка (чтение, быстрый и точный перевод на русский язык), приветствуется знание других иностранных языков;

    – быстрый интернет;

    – работоспособность.

    Что делать:

    – мониторинг российских и зарубежных сайтов;

    – перевод иностранных и адаптация российских текстов и новостей.

    Для вас:

    – индивидуальный график (4 дня в неделю);

    – возможность работать удаленно из разных городов России и мира;

    – заработная плата – по результатам собеседования.

    Тестовое задание: напишите две свежие новости, которые, по вашему мнению, заслуживают места в топе раздела Бокс/ММА.

    Отравляйте короткий рассказ о себе и тестовое задание на адрес boxing@sports.ru с пометкой «Новостник» в теме письма.

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