У Поветкина будет запасной соперник на бой в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 15 декабря состоится бой между Александром Поветкиным и Кристианом Хаммером, а победитель, как ожидается, станет обязательным претендентом на титул по версии WBO.

Организацией поединка Поветкин − Хаммер занимается промоутер Алексей Титов (RCC Boxing Promotions), который утверждает, что в случае непредвиденных обстоятельств Хаммера «подстрахует» запасной боксер.

«Ведем переговоры с Би Джеем Флоресом. Как только договоримся, как только подпишем контракт, обо всем сообщим официально», – сказал Титов.

Напомним, ранее Би Джей Флорес (34-3-1, 21 КО) бросил вызов Александру Поветкину.