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    Sports.ru

    У Поветкина будет запасной соперник на бой в Екатеринбурге

    Теги Александр Поветкин Би Джей Флорес Кристиан Хаммер Алексей Титов

    В Екатеринбурге 15 декабря состоится бой между Александром Поветкиным и Кристианом Хаммером, а победитель, как ожидается, станет обязательным претендентом на титул по версии WBO.

    Организацией поединка Поветкин − Хаммер занимается промоутер Алексей Титов (RCC Boxing Promotions), который утверждает, что в случае непредвиденных обстоятельств Хаммера «подстрахует» запасной боксер.

    «Ведем переговоры с Би Джеем Флоресом. Как только договоримся, как только подпишем контракт, обо всем сообщим официально», – сказал Титов.

    Напомним, ранее Би Джей Флорес (34-3-1, 21 КО) бросил вызов  Александру Поветкину.

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