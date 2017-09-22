Bellator изготовил 5 тысяч бесплатных фигурок Федора Емельяненко с крутящейся головой
Первые 5 тысяч зрителей, пришедшие на турнир Bellator 183, который состоится 23 сентября, получат фигурку российского бойца Федора Емельяненко с крутящейся головой. Характерно, что игрушка облачена с знаменитый свитер, которому Bellator посвятил небольшой шутливый фильм.
Турнир Bellator 183 состоится 24 сентября в Сан-Хосе (Калифорния, США). В главном поединке вечера экс-чемпион UFC Бенсон Хендерсон сразится против Патрики «Питбуля» Фрейре.
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