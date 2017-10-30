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    Тренер Нурмагомедова: «Барбоза постарается закончить бой против Хабиба одним ударом»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Эдсон Барбоза Абдулманап Нурмагомедов

    Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова, высказал мнение об Эдсоне Барбозе, следующем сопернике российского бойца.

    — Чем опасен Эдсон Барбоза? 

    — Он ударник. Один из лучших в своём весе. Колени, локти, руки, ноги – опасный боец. Правда, функционалка хромает.

    — Хабиб с ним наверняка будет драться только три раунда – в поздние не затащишь. 

    — Бой Хабиба с Майклом Джонсоном видели?

    — Конечно. 

    — Вот. Здесь будет похожая ситуация – прессинг и еще раз прессинг. Где-то в середине второго раунда все встанет на свои места.

    — Барбоза и Джонсон похожи? 

    — Нет. Барбоза более мощный, длинный боец. Он всегда старается закончить бой одним ударом, и будет так же действовать против Хабиба. Барбоза опасен до самого конца. Будем это учитывать, разрабатывая тактику под него.

    Напомним, поединок Нурмагомедов – Барбоза состоится 30 декабря в Лас-Вегасе на бойцовском шоу UFC 219.

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