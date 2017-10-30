Тренер Нурмагомедова: «Барбоза постарается закончить бой против Хабиба одним ударом»
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова, высказал мнение об Эдсоне Барбозе, следующем сопернике российского бойца.
— Чем опасен Эдсон Барбоза?
— Он ударник. Один из лучших в своём весе. Колени, локти, руки, ноги – опасный боец. Правда, функционалка хромает.
— Хабиб с ним наверняка будет драться только три раунда – в поздние не затащишь.
— Бой Хабиба с Майклом Джонсоном видели?
— Конечно.
— Вот. Здесь будет похожая ситуация – прессинг и еще раз прессинг. Где-то в середине второго раунда все встанет на свои места.
— Барбоза и Джонсон похожи?
— Нет. Барбоза более мощный, длинный боец. Он всегда старается закончить бой одним ударом, и будет так же действовать против Хабиба. Барбоза опасен до самого конца. Будем это учитывать, разрабатывая тактику под него.
Напомним, поединок Нурмагомедов – Барбоза состоится 30 декабря в Лас-Вегасе на бойцовском шоу UFC 219.
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